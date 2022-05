Tyle kosztuje prawo jazdy w 2022 roku. W tych miastach w Polsce za "prawko" zapłacimy teraz najwięcej [15.05.2022 r.]

Tyle kosztuje prawo jazdy 2022

Ubiegając się o uprawnienia do kierowania pojazdem, trzeba się liczyć z kosztami na każdym kroku. Na koszt prawa jazdy składa się nie tylko cena kursu i egzaminów, ale także odpłatne wykonanie badań czy zrobienie zdjęć, bez opłacenia których nie można otrzymać upragnionego dokumentu.

Ile kosztuje prawo jazdy w Polsce? Opłaty za badania, kurs czy nawet same egzaminy mogą znacząco obciążyć nasz portfel, ale są one wymagane i nie można ich pominąć.

Od 2014 r. każdy kandydat na kierowcę musi obowiązkowo posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Sam profil jest bezpłatny, jednak wcześniej należy złożyć dokumenty, za które należy zapłacić. Do założenia PKK potrzebne jest również zdjęcie.

Kolejna opłata to badania lekarskie, podczas których lekarz stwierdza, czy dana osoba w ogóle może prowadzić samochód. Koszt badań lekarskich to ok. 200 zł.