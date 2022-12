Tyle kosztuje teraz karp w sklepach Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland i Carrefour. Te ceny szokują klientów [13.12.22]

Tyle kosztuje teraz karp w popularnych sklepach

Karp króluje podczas wieczerzy wigilijnej w wielu domach w Polsce. Ta ryba tradycyjne pojawia się wśród dwunastu wigilijnych potraw.

W ostatnich latach wiele sieci handlowych zrezygnowało ze sprzedaży świeżego karpia. Obecnie w sklepach najczęściej sprzedawane są płaty karpia.

Karp na święta w 2022 jest droższy - co już wczesną jesienią sygnalizowali producenci karpia, wskazując na zdecydowanie droższe zboże do karmienia ryb, koszty paliwa czy rosnące wynagrodzenia dla pracowników.

Płaty karpia już na początku grudnia pojawiają się w niektórych marketach. Cena świeżego płata karpia ze skórą to ok. 70 zł za kilogram. Na niespełna 2 tygodnie przed świętami w marketach pojawiają się promocje i płat karpia kosztuje ok. 50 zł/kg. Rok temu taka porcja tuż przed świętami Bożego Narodzenia była w sprzedaży w cenie ok. 40 zł za kilogram.