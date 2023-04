Tyle kosztuje używanie czajnika elektrycznego. ile prądu zużywa czajnik elektryczny i jak zminimalizować zużycie prądu? [13.04.2023 r.]

- Na początek sprawdźmy, jaki jest pobór prądu czajnika elektrycznego. To urządzenie nie jest duże, ale działając potrafi pobierać niemało prądu. Czajnik jest używany kilka razy dziennie, co w sumie daje około 0,33 godziny na dobę. Moc czajnika to średnio 2000 W. Dziennie zużywa on zatem 0,66 kWh, co kosztuje 0,45 zł. Roczne zużycie energii elektrycznej przez czajnik elektryczny to 240 kWh i to kosztuje 164,25 zł - informuje na swojej stronie PGNIG.