Tyle lat trzeba pracować aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać [16.05.23 r.]

Tyle lat trzeba pracować na emeryturę

Instytut Emerytalny w swoim raporcie dotyczącym stopy zastąpienia wskazuje, że obecni emeryci mogą liczyć na świadczenia w wysokości 42,4 proc. ostatniej pensji, co stanowi wartość niebezpiecznie zbliżającą się do minimalnych 40 proc.

Gwarantowana emerytura minimalna zostanie przyznana po udokumentowaniu stażu pracy. Dla kobiet to co najmniej 20 lat, dla mężczyzn minimum 25 lat. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto.

Jednym ze sposobów na wyższą emeryturę jest praca po osiągnieciu wieku emerytalnego. Dłuższa aktywność zawodowa przekłada się na wyższą emeryturę. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętych do jej obliczeń. Przeciętnie przedłużenie okresu pracy o rok i opóźnienie o rok przejścia na emeryturę powoduje wzrost świadczenia o ok. 15 proc. Osoby, które otrzymują wysokie emerytury to seniorzy, którzy odłożyli decyzję o przejściu na emeryturę na później. Mieli bardzo długi staż pracy i wysokie zarobki.