"Niemoralna kwota"

Pensja nowej burmistrz jest o 300 zł wyższe od uposażenia byłego burmistrza Wojciecha Glomskiego, który zarabiał 16 845 zł. Jego wynagrodzenie zasadnicze trzy lata temu rada ustaliła na poziomie 8 500. Miał jednak wyższy dodatek specjalny i stażowy. Zaproponowana kwota nie spodobała się części radnym, jak również to, że radni nie mieli możliwości zapoznania się wcześniej z projektem uchwały.

- Nie dostaliśmy żadnych materiałów i zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. Zawsze mieliśmy tydzień na zapoznanie się z treścią projektów. Nie podoba mi się to – zwrócił uwagę radny Józef Wróblewski. - Nie rozumiem tej całej sytuacji. Nowa burmistrz ma mieć wyższą płacę od poprzednika, który był 21 lat na tym stanowisku. Zawsze możemy nowej pani burmistrz dołożyć, ale powinna się przez rok wykazać. Uważam, że wyjście z tak wysokiej kwoty byłoby z naszej strony niemoralne.

Wróblewski wspominał też zamierzchłe czasy, gdy to on przyjmowany był do zakładu pracy, a podwyżka wchodziła w grę za rok po „sprawdzeniu pracownika”.

