Tyle możesz dorobić na emeryturze w 2023 roku. Są nowe stawki [3.06.2023 r.] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Dolny próg, który nie skutkuje obniżeniem emerytury czy renty, podnosi się o ponad 273 zł brutto, natomiast górny próg, którego przekroczenie może prowadzić do zawieszenia świadczenia, wzrasta o 508 zł brutto. PEXELS Zobacz galerię (8 zdjęć)

Emerytura 20223: seniorze, tyle możesz dorobić na emeryturze! Są nowe stawki, sprawdź! Z dniem 1 czerwca 2023 roku wprowadzone zostały nowe limity zarobkowe dla osób odbierających wcześniejszą emeryturę lub rentę. Próg bezpiecznych przychodów wzrósł o 273 zł, co oznacza, że teraz można dorobić do świadczenia do kwoty 4987 zł. Jaką kwotę senior może zarobić dodatkowo, bez ryzyka zmniejszenia jego emerytury czy renty? Poznajcie stawki obowiązujące od czerwca - kliknijcie w galerię!