Tyle można sobie dorobić o emerytury pomostowej. Oto obowiązujące limity w 2024 roku

Osoby pobierające emerytury pomostowe, mogą sobie do nich dorobić. Muszą jednak pilnować limitów. Obecne obowiązują do końca lutego 2024 roku.

Skontaktowała się z nami Czytelniczka. - Czytałam w "Pomorskiej", że od 2024 roku zmiany w emeryturach pomostowych. Teraz więcej osób załapie się na to świadczenie z ZUS. Ja również jestem w tej grupie. Będę na "pomostówkę" przechodzić w lutym. Czy mogę sobie dorobić do emerytury? Jeśli tak, to czy obowiązują jakieś limity? - pyta pani Ewa z Grudziądza.

Tyle można dorobić do emerytury pomostowej w 2024 roku

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, wyjaśnia, że do emerytury pomostowej można dorabiać. Trzeba uważać jednak na limity. - Do końca lutego 2024 roku granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 5036,50 zł brutto. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód styczniu i lutym nie powinien być wyższy niż 9353,50 zł brutto - mówi Krystyna Michałek.

Nowe limity dorabiania będą obowiązywać od 1 marca do końca maja 2024 roku. Poznamy je w drugiej połowie lutego br.

Kiedy zawieszą "pomostówkę"

Co ważne, od stycznia 2024 roku zmieniły się zasady zawieszania prawa do emerytury pomostowej. Świadczenie zostanie zawieszone bez względu na wysokość dodatkowego przychodu, jeśli uprawniona do niego osoba podejmie pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie tylko na podstawie umowy o pracę, lecz także umowy cywilnoprawnej, do której zaliczamy umowę zlecenia.

Tyle wynoszą emerytury pomostowe

Prawo do emerytury pomostowej ustaje z dniem poprzedzającym dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) lub dniem poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury. Finansowana jest ze składek na FEP oraz z dotacji z budżetu państwa. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłacają pracodawcy zatrudniający pracowników do wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa niż kwota gwarantowanej minimalnej emerytury tj. 1588,44 zł brutto (do 29 lutego br.) Średnia emerytura pomostowa wynosi około 3200 zł brutto.

Te zawody dają prawo do „pomostówki”

Krystyna Michałek wyjaśnia czym są prace w szczególnych warunkach oraz prace o szczególnym charakterze. Listę wyjaśniamy na kolejnych slajdach w poniższej galerii. Zobaczcie szczegóły!