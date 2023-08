Tyle można zarobić w komisji wyborczej - nowe wyższe stawki

Wybory parlamentarne w Polsce 15 października 2023 roku. W godz. 7-21 Polacy będą mogli udać się do lokali wyborczych, by oddać głos na wybranych przez siebie kandydatów do Senatu i Sejmu. Wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Dla niektórych będzie to także okazja, by dorobić, ponieważ członkowie obwodowych komisji wyborczych za wypełnianie swoich obowiązków otrzymują zryczałtowaną dietę.

Prezydent zdecydował ws. terminu wyborów do Sejmu i Senatu. - Kierując się treścią otrzymanej pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku - poinformował Andrzej Duda.

Państwowa Komisja Wyborcza podniosła wysokość diet przysługujących członkom obwodowych komisji w wyborach parlamentarnych. Nowe stawki za pracę w komisji wyborczej są wyższe niż do tej pory i wynoszą się od 240 do 800 zł. Nowością w tych wyborach jest wynagrodzenie dla mężów zaufania, czyli osób pilnujących prawidłowego przebiegu głosowania.