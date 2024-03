Tyle państwo potrąca z emerytury. Mamy wyliczenia składki zdrowotnej i zaliczki PIT po waloryzacji [6.03.2024]

Co to jest waloryzacja emerytur?

Wzrost emerytur i rent jest nieunikniony i zależy od wielu czynników, w tym od inflacji. W tym roku waloryzacja miała charakter procentowy, co oznacza, że świadczenia zwiększyły się o 12,12%. Ale jak to wpłynie na Twój portfel? Zobacz wyliczenia waloryzacji emerytur .

Skutki waloryzacji dla twojej emerytury - tyle zabiera państwo

W poniższej galerii zobacz ile z twojej emerytury trafia do państwa ze względu na składkę zdrowotną i zaliczkę PIT.

Według wyliczeń Dziennika Fakt, po waloryzacji część osób straci prawo do emerytury bez podatku. Chodzi o seniorów ze świadczeniami przekraczającymi 2 tys. 300 zł brutto miesięcznie. Przed waloryzacją składka zdrowotna potrącana była od tej kwoty, jednak po wzroście emerytury do 2 tys. 578 zł 76 gr, pojawi się także podatek dochodowy. Skarbówka zabierze też więcej seniorom, których świadczenia przekraczały 2 tys. 500 zł brutto miesięcznie.

Warto zwrócić uwagę na propozycje podwyższenia kwoty wolnej od podatku. W trakcie kampanii wyborczej Donald Tusk obiecywał podniesienie tej kwoty z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł rocznie. Dzięki temu emerytury i renty do 5 tys. zł miesięcznie mogłyby być zwolnione z PIT. To nie jest jednak jeszcze obowiązujące prawo.