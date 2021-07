Tyle pary "zarabiają" na weselu w tym roku. Kwoty z kopert potrafią zaskoczyć! [11.07.2021]

Można zarobić na weselu? Z reguły niestety nie ma co na to liczyć. Jeśli para młoda organizuje wesele samodzielnie, to zwrócenie się kosztów jest niemożliwe. Jeśli jednak do wesela dokładają się rodzice, to sprawa wygląda już zupełnie inaczej.

A ile powinniśmy dawać w ramach prezentu ślubnego parze?