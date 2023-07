Tyle pieniędzy będzie można dostać przy rozliczeniu podatku za 2023 rok. Te ulgi warto będzie odliczyć [29.07.2023] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Rozliczenie podatków odbywa się między lutym a kwietniem każdego roku. Jednak do rozliczenia podatków warto się przygotować już wcześniej. Sprawdzamy co będzie można odliczyć i ile pieniędzy będziemy mogli zyskać. Dlatego przygotowaliśmy dla Was zestawienie ulg podatkowych jakie będą dostępne w 2024 roku.