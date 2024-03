Tyle pieniędzy dostały młode pary w prezencie ślubnym w 2024 roku. Oto kilka przykładów [31.03.24]

Wszystko wskazuje na to, że moda na wielkie wesela odchodzi do lamusa. Od lat wiadomo, że wielkie i drogie wesela się nie zwracają. Aktualnie organizacja imprezy na 100 osób to według organizatorów wesel koszt nawet od 100 tys. złotych!

Prezent dla młodej pary to nie lada wyzwanie. Aktualnie wręcza się najczęściej pieniądze. To wygodne nie tylko dla pary młodej ale i samych gości. Często młode pary już na zaproszeniu proszą o pieniądze, co nierzadko uznawane jest za nietakt. Wiele osób uznaje taki dopisek za niestosowny.

Problem często stanowi kwota, jaką powinniśmy włożyć do koperty. Wszystko zależy od możliwości finansowych i stopnia zażyłości w stosunku do młodej pary. Najwięcej w prezencie daje najbliższa rodzina, najmniej znajomi.