Tyle pieniędzy mogą zyskać lub stracić nowi emeryci - wyliczenia. Ważna jest data przejścia na emeryturę! [3.05.2021]

Tymczasem najlepiej poczekać z przejściem na emeryturę do drugiej połowy roku, by zyskać wyższe wypłaty emerytury. Kto tylko mógł - unikał składania w czerwcu wniosków o emeryturę. Od lat widać to w statystykach. Cierpieli jednak ci, którzy byli na rencie i właśnie w czerwcu kończyli wiek emerytalny, a ZUS z urzędu przenosił ich na emeryturę. Także w ostatnich tygodniach niektórzy stracili pieniądze

Tyle pieniędzy mogą zyskać lub stracić nowi emeryci - wyliczenia

Przechodząc na emeryturę Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę kilka czynników, żeby obliczyć nasze świadczenie. Ile można zyskać, a ile można było stracić w ostatnich miesiącach? Zobacz szczegółowe wyliczenia w poniższej galerii.