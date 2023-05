Tyle pieniędzy można przechowywać w domu w 2023 roku. Oto dlaczego warto mieć gotówkę w domu [29.05.2023 r.]

Przechowywanie pieniędzy w domu daje nam przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa finansowego. Było to wyraźnie widać w obliczu pandemii czy wybuchu wojny na Ukrainie. Warto jednak pamiętać, że przechowywanie dużych sum gotówki w domach nie jest do końca bezpieczne.

Ile pieniędzy można mieć w domu?

Przechowywanie pieniędzy na koncie bankowym wydaje się bezpieczniejsze niż trzymanie ich w domu. Warto jednak pamiętać, że oszczędności na koncie są ostatnio głównym celem ataków oszustów, którzy podstępem próbują zmusić nas do wykonania czynności, przez które pozbawimy się pieniędzy. Niestety w tych sytuacjach, gdy sami podamy dane do konta, bank umywa ręce i stracimy gotówkę.

Zdecydowanie nie warto trzymać w domu wszystkich swoich pieniędzy, szczególnie jeśli są to duże kwoty. To nie tylko nieopłacalne, lecz także niepraktyczne.

Żadne przepisy nie regulują, ile gotówka można trzymać w domu. Jest to wyłączna nasza decyzja.

Od 1 stycznia 2024 roku ma zostać wprowadzony limit płatności gotówką przy jednorazowej transakcji. Limit ten ma wynieść 20 tys. złotych. Oznacza to, że nie kupimy czegoś, co jest warte więcej niż 20 tys. złotych za gotówkę. Takie transakcję będą musiały się odbywać bezgotówkowo. Nie wprowadzi to limitu posiadanej gotówki w domu. W Sejmie pojawił się projekt dotyczący zniesienia tego planowanego przepisu.