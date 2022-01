Tyle teraz dajemy do koperty na ślub i wesele. Takie kwoty wkładają rodzice chrzestni, rodzina, przyjaciele, znajomi [10.01.2022]

Jeśli nie wiadomo, jaki prezent kupić młodej parze, to najlepiej wręczyć pieniądze. W latach 80-tych państwo młodzi zaczęli dostawać koperty od swoich weselnych gości. To było praktyczne rozwiązanie. Gotówka zawsze trafiała w gust świeżo poślubionych. Prezent w postaci pieniędzy stawał się coraz bardziej popularny, a od kilku lat goście decydują się głównie na kopertę z gotówką. W końcu lat 90-tych państwo młodzi w kopercie otrzymywali 200-500 zł od zaproszonej pary, np. cioci z wujkiem, kuzynki z chłopakiem, brata z narzeczoną. W 2005 roku nowożeńcy dostawali od gości średnio po 300 zł w kopercie. W 2009 roku do kopert trafiało przeciętnie 200 zł, bo w Polsce był kryzys gospodarczy. W 2015 roku w kopertach znajdowano średnio 300 zł. 2020 rok to czas wesel w dobie pandemii koronawirusa - młode pary otrzymywały średnio od gości po około 500 zł.Tyle dajemy teraz do koperty na wesele - oto najnowsze stawki. Ile teraz w tej kopercie dostają młodzi? Tyle teraz dają do koperty na ślub i wesele rodzice chrzestni, rodzina, przyjaciele czy znajomi. Sprawdziliśmy, ile wkładają do koperty znajomi i konkretni członkowie rodziny. Zobacz dokładne kwoty na kolejnych slajdach galerii >>>>>

pixabay.com