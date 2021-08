Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość.



Wraz z weselem wiąże się "problem" prezentu dla pary młodej. Co dać młodej parze w prezencie? Od kilku lat przyjęło się ze najlepszym rozwiązaniem będą pieniądze. To zdecydowane ułatwienie zarówno dla gości jak i samej pary, która sama zdecyduje na co je wyda.



Przede wszystkim musimy kierować się własnym budżetem. Dobrym zwyczajem jest dać parze przynajmniej tyle, ile wynosi tzw. talerzyk, żeby zwróciła im się nasza obecność na imprezie. Jednak należy pamiętać, że młodzi nie mają od nas takich wymagań. Jeśli zostaliśmy zaproszeni przez młodą parę, to zależy im na naszej obecności, a nie na prezencie. Do koperty włożymy tyle na, ile będzie nas stać w danym momencie.



