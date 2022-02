Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Sprawdziliśmy, ile młodzi dostają w prezencie od rodziny i znajomych [17.02.2022 r.]

Czy tyle wypada włożyć do koperty? Czy kwota nie jest zbyt mała lub duża? Przed tym dylematem stanęło przynajmniej raz w życiu większość z Nas. Zwłaszcza jeżeli dawno nie uczestniczyliśmy w przyjęciu weselnym, a jak wiadomo, zwyczaje się zmieniają. To, że jeszcze kilka lub kilkanaście lat temu dana suma była na porządku dziennym, nie oznacza, że tak jest dzisiaj. W galerii sprawdzisz, jakie aktualnie kwoty wkładają do kopert poszczególni członkowie rodziny oraz bliżsi i dalsi znajomi.

Jakub Steinborn