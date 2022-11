Tyle teraz ZUS płaci za 1 procent uszczerbku na zdrowiu. Wyjaśniamy zasady kwot odszkodowań [11.11.2022 r.]

Jednorazowe odszkodowanie od ZUS. Ile teraz wynosi?

Kwoty odszkodowań - tyle dostanie rodzina

Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego kwota jednorazowego odszkodowania wynosi 19 819 zł brutto. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas wypłacona zostanie kwota 101 926 zł brutto. Jeśli do świadczenia uprawniony jest członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko, wtedy odszkodowanie wynosi 50 963 zł brutto. Więcej informacji i dokładne kwoty odszkodowań w poniższej galerii.