Tyle trafi do kopert na weselu w 2023 roku. Takie kwoty daje rodzina i znajomi w prezencie ślubnym [16.05.23 r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Ślub i wesele to ważne wydarzenie w życiu młodej pary i jej bliskich. Wraz z tą uroczystością wiąże się także temat ślubnych prezentów. Ile pieniędzy trafia do kopert w ramach ślubnego prezentu? Sprawdźcie na kolejnych zdjęciach >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (13 zdjęć)

Młode pary już na zaproszeniach informują swoich gości, że w ramach ślubnego prezentu chcą dostać pieniądze. To zdecydowanie eliminuje gościom problem wyboru prezentu. Rodzi się jednak nowy, ile włożyć do koperty. Tu warto podkreślić, ze nie ma czegoś takiego jak odpowiednia kwota w ramach prezentu. Przygotowaliśmy dla Was przykłady, ile wkładamy do kopert ślubnych w 2023 roku. Zobaczcie.