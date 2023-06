Tyle trafi dodatkowo na konta emerytów. Mamy tabelę wyliczeń nowej Czternastej Emerytury [2.06.2023]

14. emerytura na stałe - rząd przyjął projekt ustawy

16 maja podczas posiedzenia Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że został przyjęty projekt ustawy dotyczący wprowadzenia 14. emerytury jako stałego świadczenia. Wcześniej, świadczenie to było już wypłacane, jednak teraz Rada Ministrów podjęła decyzję o ustanowieniu "czternastki" jako regularnego świadczenia dla wszystkich emerytów w Polsce. Premier Morawiecki określił to jako znaczącą zmianę.

Premier podkreślił, że "solidarność międzypokoleniowa musi być widoczna w realnych działaniach". Zamiast podnoszenia wieku emerytalnego, jak to miało miejsce za rządów poprzedniej partii rządzącej, oraz minimalnych waloryzacji emerytur, teraz wprowadzono najwyższą waloryzację w historii, wraz z 13. i 14. emeryturą, co przyczynia się do wyższego wynagrodzenia netto, przewyższającego to, co nas najbardziej dotyka, czyli wysokie ceny i inflacja.

Premier Morawiecki określił przyjęcie tego projektu ustawy jako "kamień milowy na drodze do poprawy warunków życia naszych babć i dziadków, którzy zasługują na naszą wdzięczność".