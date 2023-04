Tyle trzeba będzie zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kWh. Mamy wyliczenia [3.04.2023 r.] Justyna Trawczyńska

Ceny prądu dzięki wprowadzonej ustawie nie uległy zmianie, jednak pod pewnym warunkiem, który ma nas zachęcić do oszczędzania energii elektrycznej.

W 2023 roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku, to dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe.