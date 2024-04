Tyle trzeba czekać na sanatorium z NFZ w Kujawsko-Pomorskiem, a tyle w innych województwach. Mamy dane z NFZ [15.04.2024 r.]

Najszybciej do sanatorium z NFZ wyjadą mieszkańcy Warmii i Mazur, a najdłużej muszą czekać na Dolnym Śląsku. Nasz region jest w połowie zestawienia NFZ.

Poprosiliśmy centralę Narodowego Funduszu Zdrowia o informacje, jak długo trzeba czekać na wyjazd do sanatorium. - Aktualnie czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe dorosłych waha się w Polsce od 3 do maksymalnie 10 miesięcy - informuje Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji Centrali NFZ. Najszybciej do uzdrowiska wyjadą mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego. W ich przypadku czas oczekiwania wynosi 3 miesiące. 4 miesiące trzeba czekać w: Zachodniopomorskiem i na Podlasiu, 5 miesięcy - na Pomorzu i Lubelszczyźnie, a 7 miesięcy - na Podkarpaciu. W Kujawsko-Pomorskiem czas oczekiwania wynosi 8 miesięcy, tyle samo co w Lubuskiem, Opolskiem i Świętokrzyskiem. Po 9 miesiącach od dostarczenia skierowania do NFZ na leczenie uzdrowiskowe wyjedziemy w: Wielkopolsce, Małopolsce, Łódzkiem, na Śląsku i na Mazowszu. Najdłużej, bo 10 miesięcy, trzeba czekać na Dolnym Śląsku.

Poinformują, jaki jest czas oczekiwania

By wyjechać do sanatorium z NFZ, trzeba mieć e-skierowanie. Kiedy lekarz je wystawi, automatycznie zostanie ono przesłane do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie trzeba nic wysyłać, ani przynosić.

W ciągu 30 dni e-skierowanie zostanie zarejestrowane i rozpatrzy je lekarz – specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. - Jeśli je zatwierdzi, otrzymamy informację, o numerze skierowania, jak zostało rozpatrzone i jaki jest przewidywany okres oczekiwania. Jeśli w sanatorium, które oferuje leczenie lub rehabilitację, są wolne miejsca, NFZ potwierdzi e-skierowanie. Otrzymamy taką informację nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia - mówi Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy. Jeśli brakuje miejsc w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, otrzymamy także informację o przybliżonym czasie oczekiwania. Jest on liczony od momentu wpływu skierowania do NFZ i może się zmienić. Na Internetowym Koncie Pacjenta otrzymamy informację, na jakim etapie procedowania jest e-skierowanie.

Co ważne, jeśli lekarz z NFZ odrzuci nasze skierowanie np. z powodu przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, również otrzymamy informację do wiadomości. Od tej decyzji lekarza NFZ nie przysługuje odwołanie.

Pytajcie o „zwroty”, to szybciej wyjedziecie

Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego, można z tej formy leczenia (ze względów medycznych) korzystać nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Turnus trwa 21 dni.

Nadal można ubiegać się o tzw. zwroty. Nie oznacza to jednak, że jeśli skorzystamy ze „zwrotu”, to już za kilka dni wyjedziemy do sanatorium. Musi minąć wspomniane 18 miesięcy od powrotu z poprzedniego leczenia. O zwroty można pytać pod nr. tel.: 52 325 29 25, 52 325 29 34 oraz pod nr. infolinii 800 190 590. - Pacjent, który chce wyjechać w ramach „zwrotów”, powinien być przygotowany na wyjazd w terminie krótszym niż 14 dni - zaznacza Barbara Nawrocka.

Oni bez kolejki wyjadą do sanatorium z NFZ

Są jednak osoby, których nie obowiązuje kolejka na leczenie uzdrowiskowe. Takie uprawnienie mają: pracujący przy azbeście,

zasłużeni honorowi dawcy krwi,

honorowi dawcy przeszczepu,

inwalidzi wojskowi i wojenni,

kombatanci,

uprawnieni żołnierze,

osoby przed/po przeszczepie komórek, tkanek i narządów,

weterani poszkodowani,

działacze opozycji,

osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby deportowane.

- Prosimy wówczas o dołączenie do skierowania dokumentów potwierdzających uprawnienie - mówi Barbara Nawrocka.