Tyle wody zużywasz biorąc prysznic czy myjąc żeby. Takie są sposoby jej zaoszczędzenia! [15.02.22 r.]

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny Polak zużywa nawet do 100 litrów wody dziennie. Tymczasem zasoby wody na świecie coraz bardziej kurczą się. Wody Polskie informują, że w Polsce już od kilku lat występuje niedobór wody. Za sytuację odpowiadają nie tylko gwałtowne zmiany klimatu, ale również niewłaściwa polityka. Retencjonujemy zaledwie 6,5% średniorocznego odpływu z rzek, podczas gdy powinniśmy minimum trzy razy więcej , aby zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz przyszłym pokoleniom.

Na co zużywamy najwięcej wody każdego dnia

Najwięcej wody zużywamy do mycia się (36%) oraz spłukiwania toalety (30%). Pranie w przeciętnym polskim domu pochłania około 15% wody, a mycie naczyń - 10%. Co ciekawe, zaledwie 3% wody przeznaczamy do picia i gotowania. Liczbowo sytuacja przedstawia się następująco: