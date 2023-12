Tyle wynosi zasiłek chorobowy 2024 - czasem jest to 100%! Taka jest podstawa wymiaru zasiłku chorobowego [16.12.2023 r.]

Zasiłek chorobowy może wypłacać ZUS lub pracodawca (jeżeli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych), a finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracodawca wypłaca pracownikowi zasiłek za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia - za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Ubezpieczonemu, który ukończył 50. rok życia, czternastodniowy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył ten wiek.