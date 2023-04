Tyle zapłacimy za prąd kupując sprzęt wyższej klasy energetycznej. Tabela wyliczeń - to się może opłacić [13.04.2023 r.]

Klasa energetyczna może przyczynić się do wysokości rachunku za prąd jaki dostajemy. Zobaczcie czy warto dopłacić do sprzętu, aby zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Sprawdzamy. Zobaczcie na kolejnych zdjęciach, do których sprzętów lepiej dopłacić i po jakim czasie się to zwróci >>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne