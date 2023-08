Tyle zarabia kontroler biletów w 2023 roku. Zobaczcie jakie dostają przelewy z wypłatami [22.08.2023 r.]

Kontroler biletów to osoba upoważniona przez organizatora transportu na danym terenie lub przez konkretnego przewoźnika do prowadzenia kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu w środkach transportu zbiorowego. Dodatkowym wymogiem do wykonywania tej pracy jest niekaralność za czyny umyślne.

Brak biletu wiąże się z obowiązkiem zapłaty opłaty dodatkowej, powszechnie nazywanej mandatem. Kontroler biletów nie ma jednak uprawnień takich jak policja do legitymowania pasażera.