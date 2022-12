Tyle zarabia się na kasie w popularnych marketach. W Biedronce i Lidlu szykują się podwyżki [30.12.2022 r.]

Każdego tygodnia w kraju otwieranych są dziesiątki nowych marketów. Największe sieci handlowe wciąż zwiększają zatrudnienie. By przyciągnąć nowych pracowników, muszą oferować konkurencyjne zarobki. Duże spółki, jak Biedronka czy Lidl, same podają zarobki, które oferują. W przypadku innych sklepów, płace pochodzą m.in. z internetowych forów - pochodzą od obecnych i byłych pracowników.

Choć praca w handlu nie należy do najlżejszych, cieszy się dużym zainteresowaniem potencjalnych pracowników. Przyciąga niezłymi zarobkami i stabilnością zatrudnienia.

Tyle zarabia się na kasie w popularnych marketach - lista

Co muszą robić pracownicy marketów? Lista ich obowiązków jest długa. To nie tylko praca "przy kasie". Osoby zatrudnione w dyskontach spożywczych wykonują podczas swojego dnia pracy wiele czynności: przyjmują towar od dostawców, wykładają go na półki, dbają o porządek w sklepie. Ile za taką pracę są w stanie zarobić? Sprawdź na naszej liście: