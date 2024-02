Tyle zarabia Szymon Marciniak. Tak mieszka z żoną Magdaleną i dziećmi czołowy sędzia piłkarski na świecie [10.02.2024]

Szymon Marciniak to jeden z najsłynniejszych i najwyżej cenionych sędziów. Światową sławę zyskał w czasie mundialu w Katarze, gdy został nominowany do gwizdania podczas meczu finałowego i swoimi zdecydowanymi i śmiałymi decyzjami zachwycał fanów na całym świecie (może poza Francją). Kolejnym wyróżnieniem dla polskiego arbitra było prowadzenie meczu finałowego Ligi Mistrzów w minionym sezonie.

Tak mieszka Szymon Marciniak. W domu czeka żona i dwójka dzieci

Oto żona Szymona Marciniaka. Tak wygląda i tym się zajmuje Magdalena Marciniak

Magdalena zajmuje się domem i dziećmi, co w trybie pracy Szymona jest niezbędne. Międzynarodowy sędzia piłkarski wiele dni w roku spędza w podróżach. - Dzięki temu, że żona zajmuje się domem, dziećmi, ja mogę skupić się na tym, by odpowiednio się przygotować do swojej pracy. Bez tego nie udałoby mi się nic osiągnąć. Mam niesamowity komfort, że mogę przygotować się do meczu - przyznaje sędzia.