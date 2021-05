Tyle zarabiają pracownicy na kasie w 2021 roku. Ile płacą w Biedronce i Lidlu? [5.05.2021]

Zmiany w 500 plus i emeryturach? Takie są plany rządu na kolejne lata. To musisz wiedzieć!

Będą zmiany w 500 plus i emeryturach? Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa w latach 2021-24. W tym dokumencie znajdują się wszystkie najważniejsze informacje, dotyczące wydatków we wspomnianych latach. "Fakt" dotarł do jego treści. Okazuje się, że w planie znalazły się informacje na temat przyszłości najważniejszych świadczeń: 500 plus i dodatkowych emerytur.