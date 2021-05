Tyle zarabiają pracownicy na kasie w 2021 roku. Ile płacą w Biedronce i Lidlu? [stawki - 1.05.2021 r.]

Inowrocław. 1 Maja w Inowrocławiu. Tak wyglądały pochody pierwszomajowe w czasach PRL-u [zdjęcia]

W PRL-u było to jedno z najważniejszych świąt. 1 Maja tysiące Polaków uczestniczyło w pochodach pierwszomajowych. Po drodze odwiedzali otwarte wtedy sklepy w których można było kupić niedostępne na co dzień towary. Choć udział w pochodach był właściwie przymusowy i kojarzył się z długimi i nudnymi przemówieniami dygnitarzy partyjnych, dla większości ludzi pracy 1 Maja to było radosne i oczekiwane święto. Wielu Polaków wspomina udział w pochodach z sentymentem. Przypomnijmy, jak one wyglądały w Inowrocławiu.