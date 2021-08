Tyle zarabiają pracownicy sklepów - stawki z Biedronki i Lidla. Ile teraz zarabia kasjer? [6.08]

Szczególnie w dobie koronawirusa doceniliśmy pracowników dużych marketów. To oni codziennie mimo wielu obaw o zdrowie wychodzili do pracy, aby zapewnić nam dostęp do środków czystości czy jedzenia. Pracodawcy docenili ich dodatkiem covidowym. Od nowego roku wiele sieci zdecydowało się na podniesienie płac.