Tyle zarabiają strażacy w 2024 roku. Wyjaśniamy, ile trafia na ich konto [12.06.2024 r.]

Strażacy to jeden z najlepiej ocenianych zawodów. To właśnie największym zaufaniem także my strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Na wysokość pensji strażaka ma wpływ kilka czynników. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna wraz z dodatkami i premią roczną średnie zarobki w PSP to 7 264 PLN brutto, co daje 5 282 PLN netto (na rękę).

Przeczytaj: Zarobki w policji w 2024 roku. Zarobki od szeregowego policjanta po komendanta

Takie dodatki mogą otrzymywać strażacy w Państwowej Straży Pożarnej: