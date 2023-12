Tyle zwrotu z podatku dostaniesz w 2024 roku. Oto ile pieniędzy można dostać [19.12.2023 r.]

Rozliczenie podatków rozpocznie się 15 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2024 roku. Zwrot z podatku dostaniemy po 90 dniach od rozliczenia w formie papierowej lub 45 dni od rozliczenia w formie elektronicznej.

Kwoty do 5 tys. złotych trafiają do podatników w kilka dni, dzięki auto zwrotowi, trafiają one do nas automatycznie.

PIT-37 jest jedną z najpopularniejszych deklaracji podatkowych, wypełnianych w trakcie sezonu rocznych rozliczeń podatku PIT.

Ulgi dzielą się na takie, które możemy odliczyć od dochodu oraz na takie, które możemy odliczyć od podatku.