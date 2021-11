Tym możesz zastąpić sól w kuchni. Oto najlepsze zamienniki soli - zobacz listę [11.11]

Sól nadaje potrawom niepowtarzalny smak oraz dostarcza naszemu organizmowi potrzebny sód. Sól sprawia, że potrawy nie są jałowe.Czym zastąpić sól? Istnieje wiele powodów, dla których warto zamienić sól a zamienników soli szukają nie tylko osoby na diecie. Sól nazywana jest białą śmiercią, więc nie dziwi fakt, że wiele osób stara się z niej zrezygnować lub chociaż ograniczyć. Skutki uboczne nadmiaru spożywania soli sprawiają, że coraz częściej szukamy jej zamienników. Nadmierne spożywanie soli prowadzi między innymi do nadciśnienia, obciąża układ krążenia, co grozi niewydolnością serca i udarem mózgu. Sól zatrzymuje wodę w organizmie, przez co ciało jest obrzmiałe a oczy podkrążone. Sól spożywana w nadmiarze może powodować zmęczenie, bóle brzucha, rozstrój żołądka oraz ogólnie uczucie ociężałości. Sprawdź najlepsze zamienniki soli na kolejnych slajdach galerii >>>>>

pixabay.com