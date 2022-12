Tym można zastąpić papier do pieczenia. Czy folia aluminiowa lub papier śniadaniowy się nada? [23.12.2022]

Papier do pieczenia to jeden z najczęściej używanych przyborów w kuchni. Wiele osób nie wyobraża sobie funkcjonowania bez niego. Papier do pieczenia zapobiega przywieraniu, chroni przed przypaleniem, jest odporny na wysokie temperatury w piekarniku (do 230 stopni), ma też bardzo dużą gęstość, dzięki czemu jest wytrzymały i trudno się rwie. Jednocześnie papier do pieczenia nie wpływa na smak i konsystencję potraw.Zastąpienie papieru do pieczenia wydaje się kłopotliwe. Przydaje się nie tylko podczas pieczenia, ale także jest często stosowany do przechowywania potraw, ochrony produktów, dekorowania a nawet mrożenia. Okazuje się, że istnieje kilka sposobów na zastąpienie papieru do pieczenia. Zobacz teraz w naszej galerii, czym można zastąpić papier do pieczenia >>>>>

