Tym nigdy nie karm swojego psa! Uważaj na te produkty - możesz wyrządzić mu ogromną krzywdę [4.12.2022] Kamila Pochowska

Co może zaszkodzić twojemu psu? Jakich produktów nie zaleca się dawać czworonogom. Eksperci są w tym temacie zgodni. Sprawdź w naszej galerii, czego nie należy dawać psu do jedzenia.

Wychowanie i opieka nad psem to nie lada wyzwanie. Nasi czworonożni przyjaciele potrafią jak mało kto umilić nam życie. Są wierni, przyjacielscy i zawsze cieszą się na twój widok. Potrafi być również bardzo przekonujący kiedy chce posmakować potrawy z twojego talerza. Niestety to, co dla człowieka jest zdrowe, dla pupila może okazać się trujące. Sprawdź czym pod żadnym pozorem nie wolno karmić psa.