Tym osobom ZUS nie przeliczy emerytury. Są nowe tablice długości życia GUS nie dla wszystkich emerytów [2.05.2022]

Co roku 1 kwietnia zmieniają się tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, które stanowią podstawę do obliczenia emerytur z nowego systemu. Tablice publikuje Główny Urząd Statystyczny. Aktualne tablice, które obowiązują od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku, są korzystniejsze, bo nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich grupach wiekowych.

- Jest to spowodowane większą umieralnością. W ubiegłym roku odnotowano 519 tys. zgonów, czyli o 33 tys. więcej niż w 2020 roku oraz o 111 tys. więcej niż w 2019 roku - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Tak więc, na podstawie nowych tablic GUS, emerytura 60-latka będzie wyższa o 3,7 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy, a 65-latka o 4,1 proc. Co ważne, przyznając emeryturę ZUS zawsze sprawdza, czy dla zainteresowanego korzystniejsze jest przyjęcie do obliczeń danych z tablicy trwania życia, która obowiązuje w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ukończenia wieku emerytalnego.