Tym osobom ZUS nie przeliczy emerytury. Są nowe tablice długości życia GUS nie dla wszystkich emerytów [9.05.2022 r.]

Co roku 1 kwietnia zmieniają się tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, które stanowią podstawę do obliczenia emerytur z nowego systemu. Tablice publikuje Główny Urząd Statystyczny. Aktualne tablice, które obowiązują od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku, są korzystniejsze, bo nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich grupach wiekowych.