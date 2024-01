Tymi pieniędzmi nie zapłacisz. Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku [10.01.2024 r.]

Pieniądze, których aktualnie używamy wprowadzono do obiegu 1 stycznia 1995 roku . Dziewiętnaście lat później, dokładnie od 7 kwietnia 2014 roku w obiegu są również banknoty w odświeżonej szacie graficznej. Mimo to banknoty sprzed modernizacji (w starej szacie z 1995 roku) pozostają bezterminowo ważnym środkiem płatniczym. Jednak trzeba wiedzieć, że pieniądze przestaną być ważne, kiedy ulegną uszkodzeniu.

Pieniądze w fizycznej formie dają nam poczucie bezpieczeństwa i anonimowości. Choć coraz więcej osób wybiera płatności bezgotówkowe to jest wiele sytuacji, gdy potrzebujemy gotówki. Między innymi w przypadku awarii terminala, braku prądu, ale także zakupu w miejscach, gdzie płatność bezgotówkowa jest niemożliwa, jak targi, bazary.

Gdy posiadamy w portfelu uszkodzony banknot, możemy nim nie zapłacić, bo sprzedawca ma prawo nie przyjąć od nas uszkodzonych pieniędzy, podobnie my mamy prawo odmówić przyjęcia uszkodzonego banknotu. To na posiadaczu ciąży obowiązek wymiany uszkodzonego banknotu i może to zrobić bezpłatnie.