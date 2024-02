Tymi pieniędzmi nie zapłacisz w lutym 2024 roku. Najnowsze zasady wymiany pieniędzy [3.02.24] Justyna Trawczyńska

Choć na co dzień płacimy bezgotówkowo to w wielu sytuacjach pieniądze w fizycznej formie są nam potrzebne. Jednak w przypadku szczególnie banknotów musimy wiedzieć, że są one bezterminowo ważne pod warunkiem, że nie mają uszkodzeń. Pieniądze, które są podarte, wyprane, zniszczone a nawet popisane tracą ważność i należy jest wymienić. Zobaczcie, gdzie i jak wymienić pieniądze w 2024 roku.