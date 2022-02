Uciekinier - sprawca wypadku w Klęczkowie był po narkotykach. Dziecko w stanie bardzo ciężkim [zdjęcia]

Jak już pisaliśmy, do wypadku doszło około godz. 12.10 w niedzielę (30.01.2022) na drodze krajowej nr 55 w okolicy Klęczkowa w powiecie chełmińskim. Na łuku drogi czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Pojazdami podróżowało łącznie siedem osób, cztery z nich trafiły do szpitali w regionie. Ranne były trzy osoby z auta, które zostało uderzone (małżeństwo z małym dzieckiem, które mieszka za granicą a w regionie odwiedzało rodzinę), a także pasażerka z pojazdu sprawcy. Dwie osoby uciekły z miejsca zdarzenia. Jak się okazało - to kierowca mercedesa, który spowodował wypadek oraz jeden z jego trzech pasażerów.