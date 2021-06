Uczniowie z gminy Brodnica w finale ogólnopolskiego konkursu, a na terenie tej gminy powstanie mural upamiętniający Bitwę pod Brodnicą

Amelia Kowalska, Marta Stawicka i Wit Biner, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce nagrali film "Podatki. To się opłaca - od zawsze", który przekazali do konkursu Finansoaktywni, organizowanego przez Ministerstwo Finansów. Opiekunem tej grupy uczniów była ich wychowawczyni Agata Bejrach. Film nagrany przez uczniów w Osadzie Milewita w Mileszewach oraz przy Bramie Chełmińskiej w Brodnicy jest jednym z dziesięciu filmów o podatkach, które zostały wyłonione spośród 246 zgłoszeń do zdalnego finału, który został zaplanowany na 16 czerwca. Czy młodzież z powiatu brodnickiego liczy na wygraną? - Chyba damy radę - przekazał nam Wit Biner.

W nagranym filmie uczniowie przenieśli się do czasów średniowiecza i pokazali na podstawie tego okresu, jak daniny, cła i myta wpłynęły na rozwój Polski i dlaczego płacenie podatków jest tak ważne dla wspólnego dobra także dzisiaj. Uczniowie za pośrednictwem filmu zwrócili uwagę na fakt, że pieniądze, które płacimy, podatki są przeznaczane na ulepszanie naszego kraju. Wit Biner precyzuje, że film opowiada o czasach, gdy król Kazimierz Wielki zbierał podatki, aby wznosić budowle. Warto podkreślić, że Wit Biner chętnie fotografuje i zajmuje się montażem filmów, dlatego to on zmontował film do konkursu Finansoaktywni. Wygrał także dwa konkursy fotograficzne i oczekuje na wyniki kolejnych sześciu konkursów. Tak dobrze idzie mu obrabianie filmów i ich montowanie, że są plany, aby wkrótce podczas jednej z lekcji wychowawczych podzielił się swoją wiedzą z pozostałymi uczniami ze swojej klasy.