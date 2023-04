"Udarówka" w szpitalu w Grudziądzu nie działa. Brakuje kadry. Dyrektor szuka neurologów w izbach lekarskich Aleksandra Pasis

Jeśli do 17 lipca "udarówka" w szpitalu w Grudziądzu nie zostanie uruchomiona, wówczas będzie zamknięta. Szymon Starnawski/zdjęcie ilustracyjne

Już tylko niespełna ponad dwa miesiące mają władze szpitala w Grudziądzu by reaktywować tymczasowo zawieszony oddział udarowy. Jeśli się to nie uda do 17 lipca - zostanie zamknięty.