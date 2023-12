UE planuje dodatkową weryfikację dla kierowców 60+. Policja w regionie prowadzi szkolenia dla kierowców-seniorów

Dyskusja o tym, czy kierowcy 60+ powinni przechodzić weryfikację swoich predyspozycji, zwłaszcza zdrowotnych, do kierowania pojazdami mechanicznymi trwa od lat i nabiera na sile wraz z kolejnymi danymi statystycznymi Unii Europejskiej na temat starzenia się społeczeństwa. Polska podlega dokładnie takiemu samemu procesowi.

Ministrowie do spraw komunikacji krajów członkowskich UE ustalili w Brukseli, że kierowcy będą musieli zaświadczać, że są zdolni do prowadzenia pojazdów. Nie sprecyzowano jeszcze na czym miałoby to polegać, ale już teraz wiadomo, że jeśli wejdzie w życie, dotknie najmocniej seniorów, bo wraz z wiekiem słabnie wzrok, słuch, spowalniają reakcje.

Z danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji za 2022 rok wynika, że ofiarami wypadków drogowych padło 5955 osób powyżej 60. roku życia, z czego aż 590 zginęło. To najliczniejsza grupa wiekowa wśród zabitych (31,1 proc.), na ogólną liczbę 1 896.