Ula z "Klanu" - tak dziś wygląda przyjaciółka Oli Lubicz. Aleksandra Niżyńska pracuje jako socjolożka [7.03.2024 r.]

Swoją pasję artystyczną wyraża w formie tańca. Tańczy jazz w Warszawskim Studiu Tańca.

_- Aktorstwo przez wiele lat było moją pasją. Chciałam to robić zawodowo. To jest jednak bardzo ciężka praca, często od rana do nocy. Często fizyczna harówka. Lata spędzone roli aktorki na pewno dużo mi dały. Cieszę się, że miałam taką możliwoś_ć - stwierdziła Ula z "Klanu" w programie "Dzień Dobry TVN".