Ulewa nie przerwała gminnych dożynek w Sicienku. Na boisku przy szkole bawiono się do nocy [zdjęcia]

Proboszcz poświęcił przyniesione do świątyni wieńce i prosił o dalsze błogosławieństwo dla mieszkańców gminy.

- Pragnienie bogactwa nie jest czymś złym, ale może być pokusą i zasadzką. Zwłaszcza dla tych, którzy upatrują w tym swojego szczęścia. Nie widzą, że są ludzie, którym jest trudniej, którym trzeba pomoc. Cieszą się tym, co mają i nie patrzą wokół siebie. Nie są gotowi by się dzielić...

Święto plonów w gminie Sicienko rozpoczęła dziękczynna msza św., którą w kościele pw. św. Andrzeja Boboli odprawił miejscowy proboszcz ks. Krzysztof Danowski. W kazaniu duszpasterz mówił m. in. o potrzebie dzielenia się z innymi.

Korowodem przez wieś

Marek Ostrowicki także ma troje dzieci. Jest emerytowanym rolnikiem. Jego 48 hektarowym gospodarstwem zarządza teraz syn. To zasłużony samorządowiec. Przez kilkanaście lat był sołtysem Samsieczna, w latach 2009 - 2014 pełnił funkcje radnego.

Remontowany most w Samociążku nadal przejezdny. Prace przyspieszają [zdjęcia]

Ponad 500 osób zjechało do Wilcza, by szukać pamiątek po słynnej bitwie z Krzyżakami

- Jako człowieka z miasta chcę się wam pokłonić za to, że zapewniacie bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Choć dwa ostatnie lata były trudne nie brakuje wam determinacji w tym co robicie – mówił m. in. w Sicienku Łukasz Schreiber

Z kolei wicewojewoda podkreślił, że sam pochodzi ze wsi, dlatego doskonale wie ile trudu trzeba, by na stole pojawiła się żywność.