Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [18.06.2024 r.]

Przychody, które obejmuje ulga dla seniorów

Takie osoby mogą skorzystać z ulgi dla seniorów

Takich przychodów nie obejmuje ulga

- Ulga zwalniająca z podatku dotyczy zarówno seniorów, którzy nie mają jeszcze ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej, a osiągnęli powszechny wiek emerytalny, jak i również tych, którzy mają ustalone prawo do tych świadczeń, lecz ich nie pobierają. Z ulgi nie skorzystają osoby, które po ukończeniu 60 /65 lat pobierają emeryturę i dorabiają - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Trzeba złożyć oświadczenie - jakie i gdzie?

By skorzystać z preferencji podatkowej, seniorzy, którzy pracują na umowę o pracę, umowę zlecenia muszą złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego pracodawcy lub zleceniodawcy.

Co ważne, jeśli zaczną pobierać emeryturę czy rentę rodzinną, to mają obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę lub zleceniodawcę. Po otrzymaniu takiej informacji przestanie on stosować ulgę najpóźniej od następnego miesiąca.