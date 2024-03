Ulga internetowa w PIT za 2023 roku - taka jest kwota maksimum. Mamy listę najnowszych ulg [25.03.2024]

Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z: zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to opłata za korzystanie lecz jedynie opłata za możliwość korzystania).

- Jest to ulga przeznaczona tylko dla nowych użytkowników. Odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania internetu, niezależnie od miejsca w którym się z niej korzysta - wyjaśniają Jolanta Wojtasik - kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej w I Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy oraz Dorota Grzech - kontroler skarbowy w Drugim Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających w I US w Bydgoszczy.

Ulga internetowa za 2023 rok - tyle można sobie odliczyć

Ulga jest limitowana. Maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł.

Limit ten dotyczy podatnika (osoby), tak więc jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, to każdy ma prawo do maksymalnego limitu, oczywiście nie więcej niż kwota wydatku poniesiona przez każdego z nich. Limit nie przechodzi na następny rok, co oznacza, że wydatek poniesiony w danym roku i nie odliczony z powodu braku dochodu, nie może być odliczony w roku następnym.