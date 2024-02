Ulga na dziecko 2024 roku. Te osoby nie dostaną pieniędzy z ulgi prorodzinnej [1.02.2024]

Ulga podatkowa na dzieci to jedna z podstawowych ulg podatkowych z których korzysta największa grupa osób. Ulga ta przysługuje rodzicom dzieci do 18 roku życia lub do 26 roku życia, jeśli dziecko nadal się uczy. To ulga, którą mogą rozliczyć nawet osoby niepracujące. Jest jednak kilka wyjątków, kiedy z ulgi nie będziemy mogli skorzystać.

Ulga na dziecko w przypadku rozliczania przez Internet nalicza nam się automatycznie. Trzeba jednak pamiętać, że ulga przyznawana jest na dziecko łącznie dla rodziców. Oznacza to, że poniższe kwoty dotyczą zwrotu jaki dostaną rodzice wspólnie. W rocznym zeznaniu podatkowym może więc być przyznana rodzicom po połowie.