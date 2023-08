Ulgi podatkowe w 2024 roku. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku [09.08.2023]

PIT-37 to jedna z najpopularniejszych deklaracji podatkowych , wypełnianych w trakcie sezonu rocznych rozliczeń podatku PIT. Sezon podatkowy trwa u nas od 15 lutego do ostatniego dnia kwietnia chyba że ostatni dzień wypada w sobotę. W 2024 roku deklaracje będziemy składać do 30 kwietnia (wtorek). Zanim jednak będziemy składać warto wiedzieć jakie ulgi obowiązują i przygotować wcześniej odpowiednie dokumenty.

Takie ulgi będą obowiązywać w 2024 roku

Ulgi podatkowe to specjalne korzyści, które są przyznawane podatnikom przez państwo w celu zmniejszenia ich obciążeń podatkowych. Oznacza to, że podatnicy mogą odliczyć pewne kwoty od swojego dochodu lub innych obciążeń podatkowych, co skutkuje niższym podatkiem do zapłacenia lub nawet zwolnieniem z pewnych rodzajów podatków.